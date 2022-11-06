Haberler İtalya Serie A Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:00
Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Torino maçı 6 Kasım Pazar günü saat 14.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

BOLOGNA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna

Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri

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