Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Torino maçı 6 Kasım Pazar günü saat 14.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

BOLOGNA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna

Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri