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Zlatan Ibrahimovic'ten olay sözler! Messi, Mbappe ve Neymar...

İtalya devi Milan'da forma giyen efsanevi golcü Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Zlatan konuşmasında, "Benim Fransa'ya ihtiyacım yok. Gelişmek için Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez." dedi. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:00
Zlatan Ibrahimovic'ten olay sözler! Messi, Mbappe ve Neymar...

Zlatan Ibrahimovic...Kimilerine göre gelmiş geçmiş en ikonik futbolcuların başında geliyor. Açıklamalarıyla gündem olmasına alışık olduğumuz İsveçli golcünün son sözleri yine tartışma yarattı.

İtalyan devi Milan'da top koşturan ancak sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giyemeyen İbrahimoviç, Fransız televizyonu Canal+'a açıklamalarda bulundu.

Paris Saint Germain'den (PSG) ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun ve Ligue 1'in kötüye gittiğini söyleyen 41 yaşındaki efsane, "Benden sonra Fransa'da konuşacakları bir şey kalmadı" dedi.

TRT Spor'un derlediği haberde Fransa'nın kendisine ihtiyacı olduğunu vurgulayan İbrahimovic, "Benim Fransa'ya ihtiyacım yok. Gelişmek için Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez." diye konuştu.

Milan'a 2019- 2020 sezonunda dönen Zlatan Ibrahimovıc, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

"EN AZ 7-8 AY YOKUM"

Sezonun tamamlanmasının ardından Milano ekibinden yapılan açıklamada ise İsveçli yıldızın dizinden ameliyat olacağı ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği belirtilmişti.

Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizimdeki şişlik 6 aydır var. Takımla son 6 ayda sadece 10 kez antrenman yapabildim. Sahada daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim. Emekli olmayacağım ve yakında döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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