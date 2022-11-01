Buldozer Napoli

İtalya Ligi'nde lider olan, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasını zirvede bitirmesi muhtemel Napoli inanılmaz bir form grafiği yakaladı. Napoli, Eylül ayında oynadığı tüm maçları kazanmıştı. Müthiş formaları Ekim ayında da devam etti. Sicilya Bölgesi takımı bu ay da çıktığı tüm karşılaşmalardan 3 puanla ayrılmayı başardı.
İtalyaLigi'nde lider olan, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasını zirvede bitirmesi muhtemel Napoli inanılmaz bir form grafiği yakaladı. Napoli, Eylül ayında oynadığı tüm maçları kazanmıştı. Müthiş formaları Ekim ayında da devam etti. Sicilya Bölgesi takımı bu ay da çıktığı tüm karşılaşmalardan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ligde en yakın rakipleri Atalanta'nın 5 puan önünde yer alıyorlar. Şehirde şimdiden şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Luciano Spalletti ve öğrencileri 1989-90 yılında yaşanan şampiyonluktan 32 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Napoli sezonu mutlu sonla kapatırsa büyük zaferini unutulmaz Maradona'ya adayacak.