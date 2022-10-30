Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Milan maçı 30 Ekim Pazar günü saat 22.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

TORINO - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Pellegri

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Pobega; Rebic, De Ketelaere, Leao; Origi