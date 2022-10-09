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Udinese - Atalanta: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Udinese sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Dacia Arena'da oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 18:16
Udinese - Atalanta: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Ligi'nin 9. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. Dacia Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Ademola Lookman takımı Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. 56. dakikada ise Atalanta penaltı kazandı ve bu kez Luis Muriel takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Bu dakikadan sonra Udinese geri dönüşe imza attı. 67. dakikada Deulofeu farkı bire indiren golü atarken, 78'de ise Patricio Nehuen Perez skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi Udinese'de Tolgay Arslan yedek başladığı maçta 59. dakikada oyuna girdi. Atalanta'da ise milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika görev yaptı.

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