Torino - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 9. haftada Torino ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Empoli maçı 9 Ekim Pazar günü saat 13.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TORINO - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria

Empoli

Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano