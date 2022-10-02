Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Juventus ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Bologna maçı 2 Ekim Pazar günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus

Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Bologna

Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Sansone; Arnautovic