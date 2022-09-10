Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Torino maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

INTER - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Martinez

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria