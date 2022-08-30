Haberler İtalya Serie A Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Sassuolo ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:31
Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo - Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Milan maçı 30 Ağustos Salı günü saat 19.30'da yapılacak karşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

SASSUOLO - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos

Milan

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

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