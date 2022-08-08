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Inter Alexis Sanchez'le yolları resmen ayırdı!

İtalya Serie A devi Inter, yıldız fuıtbolcusu Alexis Sanchez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı. İsmi Galatasaray'la da anılan Şili'li yıldızın Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olması bekleniyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00
Inter Alexis Sanchez'le yolları resmen ayırdı!

Transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan Alexis Sanchez, Inter'den resmen ayrıldı.

İtalyan ekibi, Şili'li futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

MARSİLYA'YA GİDİYOR

Inter'den ayrılan Alexis Sanchez'in Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yıldz oyuncunun bu hafta Marsilya'ya giderek Fransız ekibi ile 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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