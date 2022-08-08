Inter Alexis Sanchez'le yolları resmen ayırdı!

Transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan Alexis Sanchez, Inter'den resmen ayrıldı.

İtalyan ekibi, Şili'li futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

1️⃣0️⃣9️⃣ appearances 🏟️

2️⃣0️⃣ goals ⚽

3️⃣ trophies 🏆

One unforgettable run towards the corner flag ⛳#GrazieAlexis pic.twitter.com/0amAmPKt5H — Inter (@Inter_en) August 8, 2022

MARSİLYA'YA GİDİYOR

Inter'den ayrılan Alexis Sanchez'in Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yıldz oyuncunun bu hafta Marsilya'ya giderek Fransız ekibi ile 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.