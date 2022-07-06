Haberler İtalya Serie A TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan fakat İtalya'da beklenen patlamayı yapamayan Vedat Muriqi son olarak Mallorca forması giymişti. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcünün yeni adresi belli oldu. Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yeni adresini ve transfer detaylarını paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:56
TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ BELÇİKA OLDU

Kosovalı Gazeteci Arlind Sadiku, yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Sadiku Twitter hesabından yaptığı açıklamada Vedat'ın Club Brugge'e transfer olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Ünlü gazeteci ayrıca Belçika temsilcisinin, Lazio'ya bonservis bedeli olarak 10.5 milyon Euro ödeyeceği de açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Sadiku yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'nin yıllık 2 milyon Euro kazanacağını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibi Mallorca'da 17 resmi maçta toplam 1529 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

28 yaşındaki Kosovalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

VEDAT MURIQI KİMDİR?

Kariyerine Kosova'nın Liria takımında başlayan Muriqi, 2013 yılında Arnavutluk ekibi Teuta'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Türkiye'ye 2014 yılında gelen Vedat Muriqi, ilk olarak Giresunspor formasını giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da oynadıktan sonra performansıyla dikkat çeken golcü futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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