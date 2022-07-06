TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da geçiren Vedat Muriqi, İtalya'ya geri dönmüştü.
Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da geçiren Vedat Muriqi, İtalya'ya geri dönmüştü.
Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Vedat Muriqi'in Lazio'ya geri döndüğünü açıklamıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla daha ısrarcı olduğu Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
YENİ ADRESİ BELÇİKA OLDU
Kosovalı Gazeteci Arlind Sadiku, yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu.
Sadiku Twitter hesabından yaptığı açıklamada Vedat'ın Club Brugge'e transfer olduğunu duyurdu.
Ünlü gazeteci ayrıca Belçika temsilcisinin, Lazio'ya bonservis bedeli olarak 10.5 milyon Euro ödeyeceği de açıkladı.
Sadiku yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'nin yıllık 2 milyon Euro kazanacağını duyurdu.
VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI
Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibi Mallorca'da 17 resmi maçta toplam 1529 dakika sahada kaldı.
28 yaşındaki Kosovalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.
VEDAT MURIQI KİMDİR?
Kariyerine Kosova'nın Liria takımında başlayan Muriqi, 2013 yılında Arnavutluk ekibi Teuta'nın yolunu tuttu.
Türkiye'ye 2014 yılında gelen Vedat Muriqi, ilk olarak Giresunspor formasını giydi.
Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da oynadıktan sonra performansıyla dikkat çeken golcü futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Yükselen grafiğini devam ettiren Vedat Muriqi, 2020 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tuttu.
28 yaşındaki futbolcunun Lazio'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Muriqi'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.