Bir devir sona eriyor! Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakabilir

Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Scudetto'yu kazandı ama Zlatan Ibrahimovic'i kaybetti. 40 yaşındaki İsveçli santrforun dizinden ameliyat edileceği ve 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

MILAN'DA 2. ŞAMPİYONLUK

Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan Ibrakadabra, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti. 38. haftadaki Sassuolo deplasmanında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

HAKAN'A SATAŞTI

Zlatan Ibrahimovic, Milano'daki şampiyonluk kutlamalarında Milan taraftarlarından Hakan Çalhanoğlu'na mesaj göndermelerini istemişti. Ibra, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum! Haydi Hakan için mesaj gönderelim..." diyerek milli futbolcuya sataşmıştı.

Çalhanoğlu geçen yaz Milan'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş ve ezeli rakip İnter'e transfer olmuştu.