Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE

Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE

Sassuolo ile Milan İtalya Serie A'nın 38. haftasında kozlarını paylaşıyor. Lider Milan, maçtan en az 1 puanla ayrılması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Sassuolo-Milan maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:54
Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonu sona eriyor. 38. ve son hafta maçında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geliyor. Milan, mücadeleden en az 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.


SASSUOLO-MILAN İLK 11'LER

Sassuolo: Consigli, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Henrique, Lopez, Frattesi, Berardi, Scamacca, Raspadori

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud

SASSUOLO - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Milan maçı saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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