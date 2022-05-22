Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonu sona eriyor. 38. ve son hafta maçında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geliyor. Milan, mücadeleden en az 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.





SASSUOLO-MILAN İLK 11'LER

Sassuolo: Consigli, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Henrique, Lopez, Frattesi, Berardi, Scamacca, Raspadori

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud

SASSUOLO - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Milan maçı saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.