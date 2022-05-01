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Milan - Fiorentina: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nnı 35. haftasında Milan sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 19:06
Milan - Fiorentina: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında lider Milan, Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Fiorentina'yla karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Rafael Leao attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve Milan, Fiorentina'yı 1-0 yenerek şampiyonluk için kalan haftalarda kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.

Milan, bu galibiyetle puanını 77'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan, henüz bu hafta maçını oynamayan en yakın takipçisi Inter ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e çıkarmış oldu.

Bugünkü maçla Milan'ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı.

Konuk Fiorentina ise 56 puanla 7. sırada kalırken, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

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