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Napoli 2-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi...İtalya Serie A'da heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 18:21
Napoli 2-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET)

Milan ve Inter ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Napoli, kendi sahasında ağırladığı Fiorentina karşısında çok kritik bir mağlubiyet aldı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fiorentina'nın gollerini 29'da Nicolas Gonzalez, 66'da Jonathan Ikone ve 72'de Arthur attı. Napoli'de ise 58'de Dries Mertens vs 84'te Victor Osimhen'in attığı goller puan veya puanlar almaya yetmedi. Fiorentina, Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Fiorentina bu sonuçla haftayı 53 puanla kapatırken, Napoli ise 66 puanla hatfayı 3. kapattı. Birer maçı eksik olan Milan'ın 67, Inter'in ise 66 puanı bulunuyor.

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