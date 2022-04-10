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Genoa - Lazio: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa'ya konuk olan Lazio, rakibini 4-1'lik skorla mağlup edip Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü. Lazio'da 3 gol atarak hat-trick yapan Ciro Immobile maçın yıldızı oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 15:53
Genoa - Lazio: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa ile Lazio karşı karşıya geldi.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lazio 4-1 kazanırken konuk ekipte hat-trick yapan Ciro Immobile yıldızlaştı. 31. dakikada Adam Marusic ile öne geçen Lazio, Ciro Immobile'nin 45+1, 63 ve 76. dakikada attığı gollerle rakibini gole boğdu. Ev sahibi Genoa'nın tek golü ise 68. dakikada Laziolu Patric'in kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi.

Bu sonuçla beraber puanını 55'e yükselten Lazio maç fazlasıyla 5. sıraya çıkarken, 22 puanlı Genoa 19. sırada kaldı.

Ligin 33. haftasında Genoa, deplasmanda Milan'a konuk olurken Lazio, kendi evinde Torino'yu ağırlayacak.

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