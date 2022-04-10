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Sassuolo - Atalanta 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Sassuolo evinde A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 61. dakikada Hamed Junior Traore kaydetti. Atalanta'nın tek golü 90. dakikada Luis Muriel'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 18:21
Sassuolo - Atalanta 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral...

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Sassuolo sahasında A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'yı ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 61. dakikada Hamed Junior Traore kaydetti. Atalanta'nın tek golü 90. dakikada Luis Muriel'den geldi.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Sassuolo puanını 46'ya yükseltti. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Atalanta 51 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta, Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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