Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Wesley Sneijder, Inter'in organize ettiği efsaneler gecesine katıldı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Wesley Sneijder, Inter'in organize ettiği efsaneler gecesine katıldı.
Tören öncesi Sky Sport'un sorularını yanıtlayan Sneijder, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Öncelikle yeniden San Siro'ya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren yıldız isim, "8 yıl sonra buraya döndüm. Statta bazı şeylerin değiştini gördüm. Uzun zamandır görüşmediğim kişileri görmek iyi. Burada olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.
Inter'e transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu söyleyen Hollandalı eski yıldız, "Mourinho beni bin kere aradı. Burada 10 numarası eksik ama gerçek bir takım olduğunu söyledi. Ben de o güveni hissettim" dedi.
"Inter'de şu an en beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna "Hakan Çalhanoğlu" yanıtını veren Sneijder, "Takım için çalışma mentalitesi var. Güven var. Bir takım olduklarını görebilirsiniz" şeklinde konuştu.
"Hakan Çalhanoğlu'nun size benzediğini söyleyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Sneijder, "Bunu söyleyemem. Bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum" ifadelerini kullandı.