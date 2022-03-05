Haberler İtalya Serie A Roma - Atalanta maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? | İtalya Serie A

Roma - Atalanta maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:25
Roma - Atalanta maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...

ROMA ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Boga.

ROMA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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