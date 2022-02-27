Spezia Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Spezia-Roma maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma deplasmanda Spezia'ya konuk olacak. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım 26 puanla 16. sırada bulunurken konuk ekip ise 41 puanla 8. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...
📺SPEZIA-ROMA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma'nın, deplasmanda Spezia'ya konuk olacağı maç bugün TSİ 20.05'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📌SPEZIA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola
Roma: Patricio; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham
📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
🔹Emmanuel Gyasi 7 sarı kartla Spezia Calcio takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Roma takımından Gianluca Mancini 10 sarı kart gördü.
🔹Daniele Verde 5 golle Spezia Calcio takımının en golcü futbolcusu. Tammy Abraham ise Roma adına 11 gol kaydetti.
🔹Roma son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.