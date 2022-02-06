Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

JUVENTUS HELLAS VERONA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Aldığı kötü sonuçların ardından 9 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan ve ligde Avrupa potasına giren ev sahibi, büyük takımlara zorluk çıkaran Igor Tudor'un öğrencilerini ağırlayacak. İşte Juventus - Hellas Verona maçına dair tüm merak edilenler...
JUVENTUS HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus - Verona maçı saat 22.45'te başlayacak. Hakem Luca Massimi'nin yöneteceği karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
JUVENTUS VERONA MUHTEMEL 11'LER:
Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.
H. Verona: Montipo; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.