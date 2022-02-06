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Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Hellas Verona kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:47 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:47
Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Aldığı kötü sonuçların ardından 9 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan ve ligde Avrupa potasına giren ev sahibi, büyük takımlara zorluk çıkaran Igor Tudor'un öğrencilerini ağırlayacak. İşte Juventus - Hellas Verona maçına dair tüm merak edilenler...

JUVENTUS HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus - Verona maçı saat 22.45'te başlayacak. Hakem Luca Massimi'nin yöneteceği karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

JUVENTUS VERONA MUHTEMEL 11'LER:

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

H. Verona: Montipo; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

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