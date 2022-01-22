İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, sahasında Venezia ile kozlarını paylaşacak. İki takım da karşılaşmayı kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki; Inter - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Venezia maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko

Venezia: Romero; Ampadu, Ceccaroni, Caldara, Molinaro; Vacca, Cuisance, Crnigoj; Aramu, Okereke; Henry