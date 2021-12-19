Haberler İtalya Serie A Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nı 18. haftasında Milan, sahasında Napoli ile karşılaşacak. İki takım da bu kritik karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 15:02
Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nı 18. haftasında Milan, sahasında Napoli ile karşılaşacak. İki takım da bu kritik karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Napoli maçı 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 22:45'te başlayacak ve S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Messias; Ibrahimovic

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens

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