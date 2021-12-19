Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nı 18. haftasında Milan, sahasında Napoli ile karşılaşacak. İki takım da bu kritik karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milan - Napoli maçı 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 22:45'te başlayacak ve S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Messias; Ibrahimovic
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens