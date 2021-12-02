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Torino 2-2 Empoli (Maç sonucu - özet)

İtalya Serie A 15. hafta mücadelesinde Torino sahasında konuk ettiği Empoli'yle berabere kaldı. Mücadelede 2 farklı öne geçen ev sahibi Torino, 32. dakikada 10 kişi kalınca Empoli'nin gollerine engel olamadı ve 2-2'lik skorun ardından 1 puana razı oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 23:06
Torino 2-2 Empoli (Maç sonucu - özet)

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Torino, Stadio Olimpico di Torino'da Empoli'yi konuk etti.

Maçın 10. dakikasnda Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçen Torino, 15. dakikada Pjaca'yla skoru 2-0'a getirdi.

32. dakikada Sİngo'nun direkt kırmızı kartla oyundan atılması sonrası ev sahibi Torino 10 kişi kaldı.

Rakibinin eksilmesini fırsat bilen Empoli kırmızı karttan 2 dakika sonra, 34'te Romangoli ile farkı bire indirdi.

Mücadelede gol perdesini 72. dakikada Empoli'den Manrila kapattı: 2-2.

Bu sonucun ardından, ligin 12. sırasındaki Empoli 19, 13. sırasındaki Torino ise 17 puana yükseldi.

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