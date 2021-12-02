Torino 2-2 Empoli (Maç sonucu - özet)

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Torino, Stadio Olimpico di Torino'da Empoli'yi konuk etti.
Maçın 10. dakikasnda Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçen Torino, 15. dakikada Pjaca'yla skoru 2-0'a getirdi.
32. dakikada Sİngo'nun direkt kırmızı kartla oyundan atılması sonrası ev sahibi Torino 10 kişi kaldı.
Rakibinin eksilmesini fırsat bilen Empoli kırmızı karttan 2 dakika sonra, 34'te Romangoli ile farkı bire indirdi.
Mücadelede gol perdesini 72. dakikada Empoli'den Manrila kapattı: 2-2.
Bu sonucun ardından, ligin 12. sırasındaki Empoli 19, 13. sırasındaki Torino ise 17 puana yükseldi.