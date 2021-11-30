Salernitana 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 15. haftasında Salernitana ile Juventus, Arechi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 21. dakikada Paulo Dybala ve 70. dakikada Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Juventus bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, bu sezonki 11. yenilgisini alan Salernitana 8 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, 5 Aralık Pazar günü TSİ 22.45'te Genoa'yı ağırlayacak. Salernitana ise 4 Aralık Cumartesi günü TSİ 17.00'de Milan deplasmanına konuk olacak.