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Napoli'nin serisine Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter son verdi | Inter - Napoli: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'non 13. haftasında Hakana Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında lider Napoli ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip zorlu karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla devirdi. Bu sonuçla Napoli ilk mağlubiyetini aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 23:37
Napoli'nin serisine Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter son verdi | Inter - Napoli: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Inter, sahasında lider Napoli'yi 3-2 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, şampiyonluk adaylarından iki takım karşılaştı.

Karşılamanın 17. dakikasında konuk Napoli, Polonyalı oyuncusu Piotr Zielinski ile öne geçti: 0-1.

Inter'den bu gole yanıt, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan Çalhanoğlu, 25. dakikada penaltıdan attığı golle maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.

Ev sahibi takım, devre sona ermeden 44. dakikada Ivan Perisic ile 2-1 öne geçti.

Inter, ilk yarıyı önde tamamladı.

Ev sahibi takım, maçın 61. dakikasında Arjantinli futbolcusu Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

79. dakikada Napoli'de Belçikalı Dries Mertens, farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, puanını 28'e yükseltti ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.

Napoli de bu sezonki ilk yenilgisini, Milano deplasmanında Inter karşısında yaşadı.

Serie A'nın 13. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Bologna-Venezia: 0-1, Salernitana-Sampdoria: 0-2.



Kaynak: AA

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