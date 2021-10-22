İtalya Serie A'nın 9. haftasında Torino, sahasında Genoa ile kozlarını paylaşacak. Peki, Torino - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TORİNO - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Genoa maçı 19.30'da başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Brekalo; Sanabria, Belotti

Genoa: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Toure, Behrami, Rovella, Fares; Pandev, Destro