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Napoli Cagliari 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 6. hafta maçında ligin güçlü ekiplerinden Napoli sahasında Cagliari'yi ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip yoluna doludizgin devam etti.  Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Osimhen ve penaltıdan İnsigne kaydetti. Ligdeki 6. maçını da kazanan Napoli, Serie A'da lider konumda bulunuyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 23:39
Napoli Cagliari 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Piccinini düdük çaldı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Osimhen ve penaltıdan İnsigne kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 6. maçından da zaferle ayrılan Napoli 18 puanla liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 2 puanda kaldı.

7. hafta maçında Napoli deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Cagliari ise sahasında Venezia'yı ağırlayacak.

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