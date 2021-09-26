Napoli Cagliari 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Piccinini düdük çaldı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Osimhen ve penaltıdan İnsigne kaydetti.



Bu sonuçla ligdeki 6. maçından da zaferle ayrılan Napoli 18 puanla liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 2 puanda kaldı.

7. hafta maçında Napoli deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Cagliari ise sahasında Venezia'yı ağırlayacak.