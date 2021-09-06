Salernitana Ribery'i resmen açıkladı!

Salernitana, "Franck Ribery, Salernitana oyuncusudur." açıklamasıyla transferi resmen açıkladı.

Ribery, düzenlenen basın toplantısında da kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Kendimi halen iyi hissediyorum. Halen gösterecek şeylerim var. Tutku sayesinde hareket ediyorum. Serie A'nın çok zor bir lig olduğunu biliyorum. Umuyorum ki en kısa sürede iyi bir fizik kondisyona ulaşacağım. Bugüne kadar hep kendim çalıştım. Yarından itibaren hocamızın emrindeyim. Umarım en kısa zamanda formumu bulacağım." diye konuştu.

Bu arada kulüp, Ribery için Arechi Stadı'nda yaklaşık 10 bin taraftarın katılımıyla coşkulu bir tanıtım etkinliği de organize etti.

38 yaşındaki Ribery, son iki sezondur Serie A'da Fiorentina'da top koşturuyordu.

Ribery, daha önce de Bayern Münih, Olympique Marsilya ve Galatasaray'da forma giymişti.