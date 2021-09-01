Beşiktaş'ın gündemine gelen Martin Caceres Cagliari'ye imza attı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Martin Caceres'in yeni adresi duyuruldu.
İtalya Serie A takımlarından Cagliari, tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada Caceres ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandı.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:
🤝 | DEAL DONE— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 1, 2021
Martín #Cáceres ha firmato ✍🏼
Benvenuto in Sardegna! 🔴🔵
I dettagli ↙️
🇮🇹: https://t.co/y6Hzy7d8uF
🇬🇧: https://t.co/OWPMKIlaPK#forzaCasteddu pic.twitter.com/6C5pAMw8FG