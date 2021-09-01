Beşiktaş'ın gündemine gelen Martin Caceres Cagliari'ye imza attı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Martin Caceres'in yeni adresi duyuruldu.

İtalya Serie A takımlarından Cagliari, tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Caceres ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandı.

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