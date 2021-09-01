Haberler İtalya Serie A Beşiktaş'ın gündemine gelen Martin Caceres Cagliari'ye imza attı

Beşiktaş'ın gündemine gelen Martin Caceres Cagliari'ye imza attı

Son dakika transfer haberi: Adı bir dönem Beşiktaş ile de anılan Martin Caceres'in yeni adresi resmen belli oldu. Uruguaylı futbolcu, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'ye imza attı. Yapılan açıklamada, "Martin imzayı attı. Sardinya'ya hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 16:37
Beşiktaş'ın gündemine gelen Martin Caceres Cagliari'ye imza attı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Martin Caceres'in yeni adresi duyuruldu.

İtalya Serie A takımlarından Cagliari, tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Caceres ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandı.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:

SON DAKİKA