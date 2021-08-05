Merih Demiral Atalanta'ya gitti

Milli stoperimiz Merih Demiral, Juventus'tan Atalanta'ya gitti. Mavi-siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı. Atalanta, rakibine 3 milyon euro ödeyecek. Merih'in satın alma opsiyonu ise 28 milyon euro olarak belirlendi. Atalanta, sezon sonu bu parayı ödeyerek yıldız futbolcuyu renklerine bağlayabilecek. 2019'DA Alanyaspor'dan Sassuolo'ya 8 milyon euro'ya transfer olan Merih, ardından Juventus'a 18 milyon euro'ya gitmişti. Juve'de ağır bir sakatlık yaşayan Merih uzun bir süre sonra sahalara dönmüştü. Atalanta teknik direktörü Gasperini'nin bizzat istediği Merih bugün sağlık kontrollerine girecek. Ardından resmi imzayı atarak kulüple antrenmanlara başlayacak.