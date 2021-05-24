Haberler İtalya Serie A Hırvat golcü Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı

Hırvat golcü 'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezon başında 'ın da transfer listesinde olan fakat takımlarından 'ın yolunu tutan Hırvat golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırmızı-siyahlı takımdan ayrıldığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:24
Hırvat golcü Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı

. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen , takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından ayrılık haberini paylaşan 35 yaşındaki Mandzukic, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı." ifadelerini kullandı.

Milan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzerine geçen sezon ortasında yarım dönemliğine transfer olan Mandzukic, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 10 lig maçında sadece 205 dakika süre alabilmişti.

Milan'ın opsiyon maddesini kullanmaması nedeniyle Hırvat forvet, serbest oyuncu konumunda bulunuyor.


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