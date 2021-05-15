Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Sporting'e dönüyor mu? Menajeri açıkladı

Juventus forması giyen ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'yla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla oğlunun gelecek sezon Sporting Lizbon'da forma giyeceğini dile getirmişti.

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ise bu iddiaları yalanladı. Portekiz basınından Record'a konuşan Mendes, "Cristiano, Sporting'in bu sezon şampiyon olmasından dolayı çok gurur duydu ama şu an için planları arasında Portekiz'e dönmek yok" dedi.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 35 gol kaydetti.