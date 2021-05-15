Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Sporting'e dönüyor mu? Menajeri açıkladı

Son dakika spor haberi: 'e dönüyor mu? Menajeri açıkladı

Son dakika spor haberleri... Portekizli yıldız 'nun annesi geçtiğimiz günlerde oğlunun gelecek sezon Lizbon'da forma giyeceğini dile getirmişti ancak Ronaldo'nun menajeri , oyuncunun böyle bir planı olmadığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:54
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Sporting'e dönüyor mu? Menajeri açıkladı

forması giyen ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 'yla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yıldız futbolcunun annesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla oğlunun gelecek sezon Lizbon'da forma giyeceğini dile getirmişti.

Ronaldo'nun menajeri ise bu iddiaları yalanladı. basınından Record'a konuşan Mendes, "Cristiano, Sporting'in bu sezon şampiyon olmasından dolayı çok gurur duydu ama şu an için planları arasında Portekiz'e dönmek yok" dedi.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 35 gol kaydetti.

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