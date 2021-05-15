Haberler İtalya Serie A Juventus 3-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 37. haftasında ile Inter karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. Juventus'un ilk golü 24. dakikada 'dan geldi. Inter'de ise Lukaku, 35. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. Juventus'ta Cuadrado, 45+3'te skoru 2-1'e getirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:39
Juventus 3-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin (Serie A) 37. haftasında , konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.

'daki 'nda oynanan ve "İtalya derbisi" olarak anılan önemli müsabakada Juventus, şampiyonluğu garantileyen Inter'i ağırladı.

24. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı kullanan Portekizli 'nun şutunda topu Inter kalecisi kurtarırken, kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Inter, Ronaldo'nun golüne, 35. dakikada 'nun penaltıdan attı golle karşılık verdi: 1-1.

Juventus'ta 45+3. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında , rakibine yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ev sahibi takımı sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada, Juventuslu stoper kendi kalesine attığı golle Inter'in yeniden skoru eşitlemesine neden oldu: 2-2.

88. dakikada, Juventus'un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Juan Cuadrado, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı ve skoru 3-2 yaptı.

90+2. dakikada Inter'de de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu golle Juventus, kendisinin 9 sezonluk şampiyonluk serisini bu sene sona erdiren rakibi Inter'i 3-2 mağlup etti.

Juventus, bu galibiyetle puanını 75'e yükseltti. Şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen 88 puanlı Inter ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Bu arada, Juventus kadrosundaki milli futbolcu , yedek kulübesinde başladığı maça 70. dakikada Federico Chiesa'nın yerine dahil oldu.

Serie A'da 37. haftada oynanan diğer maçlarda ise Atalanta, Genoa'yı deplasmanda 4-3 yenerken, Spezia da konuk ettiği Torino'yu 4-1 mağlup etti.

SON DAKİKA