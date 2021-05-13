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Son dakika spor haberleri: Ronaldo'nun annesi transferi duyurdu! İşte yeni takımı

Sezon sonunda 'tan ayrılacağı konuşulan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın annesi, yaptığı açıklamada oğlunun yeni adresini duyurdu. , Cristiano Ronaldo'nun gelecek yıl formasıyla mücadele vereceğini ifade etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:58
Son dakika spor haberleri: Ronaldo'nun annesi transferi duyurdu! İşte yeni takımı

'ta bu sezon 'da ve 'nde umduğunu bulamayan Portekizli yıldız 'nun takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. 36 yaşındaki futbolcunun annesi yıldız ismin yeni adresiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"SPORTING FORMASI GİYECEK"
Tecrübeli futbolcunun annesi , oğlunun 'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon 'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl 'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.

Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting'de başlamış ve 2003 yılında 'a transfer olmuştu. 19 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanan Sporting, gelecek yıl 'nde olacak. 'de 131 maça çıkan Ronaldo, 100 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.


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