Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo geleceği ile ilgili kararını verdi! Juventus...

geleceği ile ilgili kararını verdi! ...

'e geri döneceği iddia edilen geleceği ile ilgili kararını verdi. basınında yer alan haberde 'un vizesi alamaması durumunda Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:17
Cristiano Ronaldo geleceği ile ilgili kararını verdi! Juventus...

'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen 'ta 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

'e döneceği konuşulan Portekizli futbolcunun geleceği ile ilgili kararını verdiği yazıldı

basının haberine göre; , ve ile 'ne katılma mücadelesi veren Juventus eğer bileti alamazsa Ronaldo takımdan ayrılacak.


BAŞKAN VE YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

maçını 3-1 kazanmalarına karşın maçtan sonra gol atamadığı için sinirlenerek formasını yere atan 36 yaşındaki yıldızın kulübün mevcut durumunda hoşnut olmadığı ve Şampiyonlar Ligi vizesinin alınması halinde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasına rağmen takımla tüm bağlarını koparacak.

Geçtiğimiz haftalarda ismi eski kulüpleri ve Real Madrid'le de anılan Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde başkan Agnelli ve yönetimle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı ifade edildi.

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