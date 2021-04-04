Haberler İtalya Serie A Romelu Lukaku tarihe geçti!

tarihe geçti!

İtalya 'da şampiyonluğun en büyük adayı olan Inter'de, tarihe geçti. karşısında galibiyet golünü atan Romelu Lukaku, bu sezon Serie A'da 20. golüne ulaştı. Inter'deki iki sezonunda 20 gol barajını geçen 27 yaşındaki oyuncu bunu başaran 7. Inter'li oyuncu oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 13:19
Romelu Lukaku tarihe geçti!

Zirve takipçisi ve 'un puan kaybettiği haftada Inter deplasmanda 'yı 'nun golüyle 1-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, aradaki puan farkını arttırdı. Inter en yakın takipçisi Milan'a 8, 'ya 10 ve Juventus'a 12 puan fark attı.

Bologna karşısında galibiyet golünü atan Romelu Lukaku, bu sezon 'da 20. golüne ulaştı. Geçen sezon başında 'dan Inter'e 74 milyon Euro karşılığında katılan Belçikalı, ilk sezonunda ligde 23 toplamda 34 gol kaydetmişti.

Inter'deki iki sezonunda 20 gol barajını geçen 27 yaşındaki oyuncu bunu başaran 7. Inter'li oyuncu oldu.

Inter formasıyla Serie A'da üst üste en az iki sezon 20 ve üzeri gol atan oyuncular; (5 sezon), (4 sezon), (2 sezon), (2 sezon), (2 sezon) ve (2 sezon)

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