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Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı 'dan Cristiano 'yu eleştirenlere sert çıkış! "Ağzını çalkalamalı"

Bir dönem 'da forma giyen , basınına açıklamalarda bulundu. ve 'nin hayatı boyunca oynarken gördüğü en iyi oyuncular olduğunu söyleyen Melo, "Ronaldo'yu eleştirenler ağzını çalkalamalı" dedi. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 13:04 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 13:05
Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Cristiano Ronaldo'yu eleştirenlere sert çıkış! "Ağzını çalkalamalı"

'da , Inter ve 'ta forma giyen ve bir dönem 'da oynayan , eski takımı Juventus'un dünya yıldızı Cristiano 'yu eleştirenlere sert çıktı.

Tuttomercato'ya konuşan ve Ronaldo'yu eleştirenlere cevap veren Felipe Melo, "'yi nasıl eleştirebilirsin? ve Lionel hayatım boyunca oynarken gördüğüm en iyi futbolcular. Bir şampiyondan, bir simgeden, sadece Juventus'un değil, dünya futbolunun bir efsanesinden bahsediyoruz. , onun gibi birini sorgulayamazsınız. ona sahip olduğu için şanslı, ona saldıran her kimse ağzını çalkalamalı" ifadelerini kullandı.

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