Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Cristiano Ronaldo'yu eleştirenlere sert çıkış! "Ağzını çalkalamalı"

İtalya Serie A'da Fiorentina, Inter ve Juventus'ta forma giyen ve bir dönem Galatasaray'da oynayan Felipe Melo, eski takımı Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu eleştirenlere sert çıktı.

Tuttomercato'ya konuşan ve Ronaldo'yu eleştirenlere cevap veren Felipe Melo, "CR7'yi nasıl eleştirebilirsin? Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hayatım boyunca oynarken gördüğüm en iyi futbolcular. Bir şampiyondan, bir simgeden, sadece Juventus'un değil, dünya futbolunun bir efsanesinden bahsediyoruz. Cristiano tarih, onun gibi birini sorgulayamazsınız. Serie A ona sahip olduğu için şanslı, ona saldıran her kimse ağzını çalkalamalı" ifadelerini kullandı.