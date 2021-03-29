Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo'ya ceza şoku!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 devam ederken 90+3. dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmadı.

Hakeme itiraz eden Portekizli yıldız sarı kart gördü ve sinirlenip henüz maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitti.

RONALDO CEZA ALABİLİR!

Corriere dello Sport, yıldız oyuncun tepkisini FIFA 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. 36 yaşındaki Ronaldo suçlu bulunması halinde en az bir 1-2 maç ceza alabilir.