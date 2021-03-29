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Son dakika spor haberleri: Cristiano 'ya ceza şoku!

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. maçında ile mücadele eden 'de maçın son anlarında golü sayılmayan Ronaldo, kaptanlık bandını yere attı ve son düdük çalmadan sahayı terk etti. Yıldız isme bu hareketi sonucu ceza verilebileceği belirtildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:30
Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo'ya ceza şoku!

maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 devam ederken 90+3. dakikada Cristiano 'nun şutu gol değeri kazanmadı.

Hakeme itiraz eden Portekizli yıldız sarı kart gördü ve sinirlenip henüz maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitti.

RONALDO CEZA ALABİLİR!
, yıldız oyuncun tepkisini 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. 36 yaşındaki Ronaldo suçlu bulunması halinde en az bir 1-2 maç ceza alabilir.

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