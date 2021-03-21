Haberler İtalya Serie A Juventus-Beneveto: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... İtalya 'nın köklü kulübü , sahasında ağırladığı 'ya 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcumuz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 19:09
Juventus-Beneveto: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya 'nın 28. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Benevento sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Filippo Inzaghi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Benevento, böylece Juventus'tan bu sezon iki maçta 4 puan almayı başardı.

Benevento'ya galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Arjantinli golcü 'ten geldi. Juventus'ta milli oyuncumuz , sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 5 maç sonra yenilen Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisine düştü ve 55 puanla 3. sırada kaldı. 11 maç sonra kazanan Benevento ise 29 puanla 16. sırada yer alarak, küme düşme hattının 7 puan üstüne yükseldi.

Serie A'nın 29. haftasında Juventus deplasmanda ile derbide karşılaşacakken, Benevento ise evinde 'yı konuk edecek.

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