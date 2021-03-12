Haberler İtalya Serie A Lazio Crotone 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında 'yi ağırladı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Lazio'ya galibiyeti getiren goller Milinkovic-Savic, ve 'dan geldi. Crotone'un gollerini ise Nwankwo (2) kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 19:27
Lazio Crotone 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 27. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadele, Lazio'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 39. dakikada ve 84. dakikada attı. Crotone'un gollerini ise 29. ve 50. (p) dakikada Nwankwo kaydetti. Lazio'da , 76. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Lazio, puanını 46'ya yükseltti ve 7. sırada yer aldı. 1 maç aradan sonra mağlubiyet alan Crotone, 15 puanla son sırada yer buldu. Lazio, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Crotone ise 'yı ağırlayacak.

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