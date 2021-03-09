Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Zlatan Ibrahimovic milli takıma dönüyor!

Son dakika spor haberi: Zlatan Ibrahimovic milli takıma dönüyor!

Son dakika spor haberi... Teknik Direktörü , 16 Mart'ta çıkaracağı kadroda Zlatan Ibrahimovic'in yer alacağını açıkladı. İsveç Milli Takımı ay sonunda ve ile karşılaşacak. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 17:21
Son dakika spor haberi: Zlatan Ibrahimovic milli takıma dönüyor!

İtalyan ekibi 'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız Zlatan Ibrahimovic, 'na geri dönüyor. Teknik Direktör , yıldız golcü ile 'da görüştü. Andersson, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımı hazırlıyorum. Kimin oynayacağına karar vermem lazım ama Zlatan ile 'daki görüşmemizde takıma katılmak istemediğini söyleseydi ya da ben onu kadroya almamaya karar verseydim şimdi bunu öğrenmiş olurdunuz" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki futbolcu 2016 senesinden beri İsveç formasını giymedi. Ibrahimovic ise, "Teknik direktörümüz Janne Andersson bana ilk on birde yer verirse elimden geleni yapacağım" dedi.

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