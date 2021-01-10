Roma Inter: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma ve Inter, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele'nin 17. dakikasında, Mkhitaryan'dan aldığı topu kaleye gönderen Pellegrini, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Inter, 56. dakikada savunma oyuncusu Skriniar'la beraberliği yakalarken, 63. dakikada bir diğer savunma yıldızı Achraf Hakimi'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Her iki golün asisti de Marcelo Brozovic'ten geldi.

Mücadeleyi bırakmayan Roma, son bölümde baskısını artırdı. 86. dakikada stoper Gianluca Mancini, topu ağlarla buluşturdu ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Maçta başka gol olmadı ve her iki takım, birer puanı paylaştı.

Ev sahibi Roma, bu sonuçla puanını 34'e çıkarırken 3. sıradaki yerini korudu. Konuk Inter ise, 37 puana ulaşarak 2. basamakta kaldı.