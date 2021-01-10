Haberler İtalya Serie A Roma Inter: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün maında sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 17:27
Roma Inter: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 17. haftasında ve Inter, 'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele'nin 17. dakikasında, Mkhitaryan'dan aldığı topu kaleye gönderen , ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Inter, 56. dakikada savunma oyuncusu 'la beraberliği yakalarken, 63. dakikada bir diğer savunma yıldızı Achraf Hakimi'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Her iki golün asisti de 'ten geldi.

Mücadeleyi bırakmayan Roma, son bölümde baskısını artırdı. 86. dakikada stoper , topu ağlarla buluşturdu ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Maçta başka gol olmadı ve her iki takım, birer puanı paylaştı.

Ev sahibi Roma, bu sonuçla puanını 34'e çıkarırken 3. sıradaki yerini korudu. Konuk Inter ise, 37 puana ulaşarak 2. basamakta kaldı.

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