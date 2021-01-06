Sassuolo Genoa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da sezonun sürpriz takımı Sassuolo, 16. haftada düşme hattındaki Genoa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla galip tamamladı.
Sassuolo'ya üç puanı getiren golleri 52'de Jeremie Boga ile 83'te Giacomo Raspadori kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 64'te Eldor Shomurodov'dan geldi.
Sassuolo'da maça 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür 90 dakika sahada kaldı.
Sassuolo bu sonuçla puanını 29'a çıkarırken, maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. 19. sıradaki Genoa ise 11 puanda kaldı.