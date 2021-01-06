Haberler İtalya Serie A Sassuolo Genoa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 16. haftasında 'yı ağırlayan , mücadeleden 2-1 galip ayrılarak ilk 4 iddiasını sürdürdü. Sassuolo'da milli futbolcular ve 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
Sassuolo Genoa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da sezonun sürpriz takımı , 16. haftada düşme hattındaki 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla galip tamamladı.

Sassuolo'ya üç puanı getiren golleri 52'de ile 83'te kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 64'te 'dan geldi.

Sassuolo'da maça 11'de başlayan milli futbolcular ve 90 dakika sahada kaldı.

Sassuolo bu sonuçla puanını 29'a çıkarırken, maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. 19. sıradaki Genoa ise 11 puanda kaldı.

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