Sampdoria 2-1 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Inter, Sampdoria'ya deplasmanda 2-1 yenildi.

Ligin 16. haftasında lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter, Sampdoria'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım mücadelenin ilk yarısını 23. dakikada Candreva'nın penaltıdan ve 38. dakikada Balde'nin kaydettiği golle 2-0 önde tamamladı. Inter, 65. dakikada De Vrij ile farkı 1'e indirse de beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Inter'in ligde 8 maçlık galibiyet serisi ve 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 36 puanda kalan mavi-siyahlı takım, bu sezonki ikinci yenilgisini Sampdoria karşısında yaşadı. Ev sahibi ekip ise puanını 20'ye çıkartarak 11. basamağa yükseldi.

Ligde bugün oynanan bir diğer mücadelede ise Bologna, konuk ettiği Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin son dakikada beraberliği getiren golünü sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Tolgay Arslan kaydetti. Bu gol, Arslan'ın Serie A'daki 2. golü oldu.

Sassuolo'nun evinde Genoa'yı 2-1 yendiği maçta da ev sahibi yeşil-siyahlı takımın kadrosunda bulunan milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Benevento: 1-2

Atalanta-Parma: 3-0

Crotone-Roma: 1-3

Lazio-Fiorentina: 2-1

Torino-Hellas Verona: 1-1