Haberler İtalya Serie A Sampdoria 2-1 Inter | MAÇ SONUCU

Sampdoria 2-1 Inter | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri | İtalya Serie A'da şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Inter, Samdoria deplasmanına çıktı. Geçtiğimiz hafta 6 gollü galibiyet alan lacivert-siyahlılar, Sampdoria'ya yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı ve Milan - Juventus maçının olduğu gün büyük bir avantaj kaybetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:31
Sampdoria 2-1 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Inter, Sampdoria'ya deplasmanda 2-1 yenildi.

Ligin 16. haftasında lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter, Sampdoria'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım mücadelenin ilk yarısını 23. dakikada Candreva'nın penaltıdan ve 38. dakikada Balde'nin kaydettiği golle 2-0 önde tamamladı. Inter, 65. dakikada ile farkı 1'e indirse de beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Inter'in ligde 8 maçlık galibiyet serisi ve 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 36 puanda kalan mavi-siyahlı takım, bu sezonki ikinci yenilgisini Sampdoria karşısında yaşadı. Ev sahibi ekip ise puanını 20'ye çıkartarak 11. basamağa yükseldi.

Ligde bugün oynanan bir diğer mücadelede ise , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin son dakikada beraberliği getiren golünü sezon başında 'den transfer olan kaydetti. Bu gol, Arslan'ın Serie A'daki 2. golü oldu.

'nun evinde 'yı 2-1 yendiği maçta da ev sahibi yeşil-siyahlı takımın kadrosunda bulunan milli futbolcular ve maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

-: 1-2

-: 3-0

-: 1-3

Lazio-Fiorentina: 2-1

Torino-Hellas Verona: 1-1

SON DAKİKA