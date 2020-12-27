Cristiano Ronaldo yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı

Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski'nin yılın oyuncusu ödülünü almasının ardından, bir ödül de Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'ya gitti.

Portekiz Milli Takımı ve İtalyan ekibi Juventus oyuncusu Ronaldo, 2000 yılının başından itibaren yapılan değerlendirmede yüzyılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"DAHA UZUN YILLAR OYNAYACAĞIM"

35 yaşındaki yıldız açıklamasında; "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım" dedi.

Globe Soccer Awards'ta yılın teknik direktörü Hansi Flick seçilirken, yüzyılın teknik direktörü de Pep Guardiola seçildi.