Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı

yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı

İtalyan ekibi 'ta forma giyen 'ta yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı. 35 yaşındaki yıldız açıklamasında; "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar oynamaya hazırım" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 19:48
Cristiano Ronaldo yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı

Alman ekibi 'te forma giyen 'nin yılın oyuncusu ödülünü almasının ardından, bir ödül de Portekizli süper star 'ya gitti.

Portekiz ve İtalyan ekibi oyuncusu Ronaldo, 2000 yılının başından itibaren yapılan değerlendirmede yüzyılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"DAHA UZUN YILLAR OYNAYACAĞIM"

35 yaşındaki yıldız açıklamasında; "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar oynamaya hazırım" dedi.

'ta yılın Hansi Flick seçilirken, yüzyılın teknik direktörü de seçildi.

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