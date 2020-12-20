Hakan Çalhanoğlu'ndan tarihi asist! | Sassuolo Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi. Konuk ekip Milan, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TARİHİ ASİST!

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri henüz 6. saniyede Rafael Leao ile 26. dakikada Saelemakers kaydetti. Leao'nun golü, Serie A tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçerken, bu tarihi golün asisti Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Milli futbolcu ligdeki asist sayısını 4'e çıkardı.

Ev sahibinin tek golünü ise 89. dakikada Domenico Berardi kaydetti.

Ligde 2 maç sonra galip gelen lider Milan puanını 31'e çıkarırken, Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

Öte yandan Sassuolo'da Türk futbolculardan Mert Müldür 61. dakikada oyuna girerken, Kaan Ayhan ise karşılaşmayı kulübede tamamladı.