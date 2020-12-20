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'ndan tarihi asist! | Sassuolo Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'da lider Milan, 13. hafta mücadelesinde konuk olduğu Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Milano ekibinde ilk golün asistini yapan milli futbolcumuz ile Serie A tarihinin en erken golünü kaydeden galibiyette başrol oynadılar.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 19:21 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 19:21
Hakan Çalhanoğlu'ndan tarihi asist! | Sassuolo Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 13. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi. Konuk ekip Milan, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TARİHİ ASİST!
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri henüz 6. saniyede ile 26. dakikada Saelemakers kaydetti. Leao'nun golü, Serie A tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçerken, bu tarihi golün asisti 'ndan geldi.

Milli futbolcu ligdeki asist sayısını 4'e çıkardı.

Ev sahibinin tek golünü ise 89. dakikada Domenico Berardi kaydetti.

Ligde 2 maç sonra galip gelen lider Milan puanını 31'e çıkarırken, Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

Öte yandan Sassuolo'da Türk futbolculardan Mert Müldür 61. dakikada oyuna girerken, ise karşılaşmayı kulübede tamamladı.

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