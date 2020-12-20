Serie A'nın en erken golünün asisti Hakan Çalhanoğlu'dan!

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Serie A'nın 13. haftasında Merih Demiral'ın da eski takımı olan Sassuolo ile deplasmanda karşılaşan Milan'da milli oyuncumuzun mücadeleye ilk 11'de başladı.

Milan başlama vuruşunun hemen ardından karşılaşmanın henüz 6.2'inci saniyesinden Rafael Leao ile 1-0 öne geçerek, Serie A tarihinde atılan en erken gole imza atarken, golün asistini de milli yıldızımız ,Hakan Çalhanoğlu kaydetti.