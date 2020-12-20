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Serie A'nın en erken golünün asisti 'dan!

Milli yıldızımız 'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu, bu kez Serie A'da kaydedilen en erken golün asistini yaparak tarihe geçti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 17:40
Serie A'nın en erken golünün asisti Hakan Çalhanoğlu'dan!

Serie A'nın köklü kulübü Milan'da forma giyen performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Serie A'nın 13. haftasında Merih Demiral'ın da eski takımı olan Sassuolo ile deplasmanda karşılaşan Milan'da milli oyuncumuzun mücadeleye ilk 11'de başladı.

Milan başlama vuruşunun hemen ardından karşılaşmanın henüz 6.2'inci saniyesinden Rafael Leao ile 1-0 öne geçerek, Serie A tarihinde atılan en erken gole imza atarken, golün asistini de milli yıldızımız ,Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

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