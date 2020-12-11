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ve 'ın eski gözdesi Asamoah imzayı atıyor! ...

ve 'ın yaz sezonunda peşinden koştuğu 'ın yeni durağı belli oluyor. Ghansoccer'ın haberine göre yıldız futbolcu, eski takımına geri dönüyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 15:21 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 16:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski gözdesi Asamoah imzayı atıyor! Transfer...

'nin uzun süre sol bek pozisyonu için düşündüğü ancak yerine Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna dahil ettiği 'ın yeni durağı belli oluyor.

Gana basınında yer alan habere göre Fenerbahçe ile beraber Marsilya, Cortone ve Sampdoria'nın da sıkı temaslarda bulunduğu ancak sözleşme imzalamadığı oyunsu, eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor.

INTER'DEN AYRILDI VE YENİ ROTASI...
Inter ile yollarını ayırmasının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmadığı bilinen Asamoah'ın, yıldızını parlattığı takım olan Udinese'ye dönüş sürecinde olduğu ifade edildi.

Asamoah'ın bir süredir Serie A ekibinin yetkilileri ile görüştüğü ve resmi imzayı atmaya sıcak olduğu kaydedildi.

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