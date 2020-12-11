Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir müsabakasına Rumen hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya söylediği ırkçı söylem damga vurmuştu.

Avrupa ve dünya futbolu Webo ile beraber Demba Ba'ya destek mesajları yağdırırken, futbol camiasında olan yıldız isimlerin bu tavırla sürekli karşılaştıkları ortaya çıktı.

Bir dönem Galatasaray'da da görev alan ve şu anda Olimpik Lyon forması giyen Jason Denayer da, yaşadığı acı deneyimi Fransız basınıyla paylaştı.

Belçika'nın Brüssel şehrinde dünyaya gelen ancak aslen Kongo'lu bir göçmen ailenin çocuğu olan 25 yaşındaki savunmacı, Galatasaray forması giyerken yaşadığı ırkçılığı anlattı.

Denayer, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Herkes şu anda ırkçılıktan bahsediyor ama bakış açıları çok farklı olabiliyor. İnsanlar sadece ırkçılıkla yüzleştiği zaman bunun ne demek olduğunu anlıyor.

O zamanlar daha gençtim ve benim için bununla sahada yüzleşmek hayli zordu. Hatırlıyorum, Galatasaray formasıyla Lazio'ya karşı deplasmanda oynadığım maç sırasında yaşamıştım.

HAKEM "DEVAM ET!" DEDİ Karşı karşıya kaldığım sözleri maçın hakemine söylemiştim ve kendisi, benden oyuna devam etmemi söylemişti. Bazıları için hakaret ya da ırkçı bir yorum olduğu söyleniyor ama bazıları için bunun hiçbir önemi yok.

Açık konuşmak gerekirse evet, bir çok "Zenci!" bununla yüzleşti ve yüzleşmeye devam ediyor.