Haberler Galatasaray Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - maçında yaşadıklarını anlattı

Şu anda Fransa Lig 1 takımlarından Lyon forması giyen 'dan flaş açıklama... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir karşılaşmasında yardımcı antrenör 'nun hakem tarafından yaşadığı ırkçı söylem tüm dünyada yankı bulurken, maçın tatil edilmesine sebep olmuştu. Denayer, sarı kırmızılı forma ile oynarken, Lazio maçında yaşadığı ırkçı söylemi ve hakemin kendisine cevabını açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:16 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:20
Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir müsabakasına Rumen hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör 'ya söylediği ırkçı söylem damga vurmuştu.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Avrupa ve dünya futbolu Webo ile beraber Demba Ba'ya destek mesajları yağdırırken, futbol camiasında olan yıldız isimlerin bu tavırla sürekli karşılaştıkları ortaya çıktı.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Bir dönem 'da da görev alan ve şu anda Olimpik Lyon forması giyen da, yaşadığı acı deneyimi Fransız basınıyla paylaştı.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Belçika'nın Brüssel şehrinde dünyaya gelen ancak aslen Kongo'lu bir göçmen ailenin çocuğu olan 25 yaşındaki savunmacı, forması giyerken yaşadığı ırkçılığı anlattı.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Denayer, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi;

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

"Herkes şu anda ırkçılıktan bahsediyor ama bakış açıları çok farklı olabiliyor. İnsanlar sadece ırkçılıkla yüzleştiği zaman bunun ne demek olduğunu anlıyor.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

O zamanlar daha gençtim ve benim için bununla sahada yüzleşmek hayli zordu. Hatırlıyorum, formasıyla Lazio'ya karşı deplasmanda oynadığım maç sırasında yaşamıştım.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

HAKEM "DEVAM ET!" DEDİ

Karşı karşıya kaldığım sözleri maçın hakemine söylemiştim ve kendisi, benden oyuna devam etmemi söylemişti. Bazıları için hakaret ya da ırkçı bir yorum olduğu söyleniyor ama bazıları için bunun hiçbir önemi yok.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

Açık konuşmak gerekirse evet, bir çok "Zenci!" bununla yüzleşti ve yüzleşmeye devam ediyor.

Bir ırkçılık itirafı daha! Denayer Lazio - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlattı

PSG - Başakşehir maçı sonrası ırkçılık son bulacak mı? Buna inanmak istiyorum. Sahadaki oyuncuların cesaretleri vardı. Son zamanlarda hatılayacağınız üzere Portolu Marega da sahayı terk etmek istemişti ancak takım arkadaşları onu sahada tutmuştu."

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